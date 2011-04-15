Рынок акций РФ ушёл в пике из-за санкций

Российский рынок акций и валютный рынок, в пятницу мало отреагировавшие на американские санкции против некоторых бизнесменов и чиновников России, в понедельник ушли в пике. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК Forex Club Ивана Марчена.



На 15.50 МСК индекс Мосбиржи упал на 8.40% до 2089.62 пункта, уйдя в течение дня сначала ниже 2200, а потом и ниже 2100 пунктов. Индекс РТС к этому времени обвалился на 11.14% до 1098.91 пункта, пробив вниз психологический уровень в 1100 пунктов. Обвал по акциям Сбербанка и ВТБ в течение дня превысил 15%.



На российском валютном рынке курс рубля валится против доллара и евро. В понедельник евро подскочил выше 74 рублей впервые с августа 2016 года, а доллар закрепился выше отметки в 60 рублей.





"AK&M" от 09.04.2018