Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/04/2018
17:23

Международный финансовый центр: Рубль в свободном падении

Совокупность внешнего негатива наряду с новыми антироссийскими санкциями и нестабильными ценами на нефть спровоцировали мощную волну распродаж нашей валюты, которая обновила минимум 2018 года в паре с рублём и обвалилась к минимумам сентября 2016 года против евро. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического Департамента Международного финансового центра Романа Блинова.

"Мы наблюдаем отложенную реакцию рынка на введение новых санкций в отношении РФ. В пятницу этот фактор оказал ограниченное давление на рубль. Но за выходные игроки переварили ситуацию и пришли к выводу, что риски на геополитическом фронте усиливаются, накладываясь на призрак торговой войны, нависший над миром", - говорится в комментарии.

Спекулятивная привлекательность рубля в таких условиях определенно страдает, и относительно высокие реальные процентные ставки по сравнению с США и Европой здесь уже не спасают и отходят на второй план. Сейчас Москва прорабатывает ответные меры на американские санкции, что может вылиться в новый удар по российской национальной валюте.

Дальнейшая траектория движения рубля будет зависеть от развития "диалога" между Москвой и Вашингтоном. Любые признаки усиления напряжённости отношений, которые и без того оставляют желать лучшего, будут проталкивать курс нашей валюты к новым минимумам.



"AK&M" от 09.04.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100