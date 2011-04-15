Международный финансовый центр: Рубль в свободном падении

Совокупность внешнего негатива наряду с новыми антироссийскими санкциями и нестабильными ценами на нефть спровоцировали мощную волну распродаж нашей валюты, которая обновила минимум 2018 года в паре с рублём и обвалилась к минимумам сентября 2016 года против евро. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического Департамента Международного финансового центра Романа Блинова.



"Мы наблюдаем отложенную реакцию рынка на введение новых санкций в отношении РФ. В пятницу этот фактор оказал ограниченное давление на рубль. Но за выходные игроки переварили ситуацию и пришли к выводу, что риски на геополитическом фронте усиливаются, накладываясь на призрак торговой войны, нависший над миром", - говорится в комментарии.



Спекулятивная привлекательность рубля в таких условиях определенно страдает, и относительно высокие реальные процентные ставки по сравнению с США и Европой здесь уже не спасают и отходят на второй план. Сейчас Москва прорабатывает ответные меры на американские санкции, что может вылиться в новый удар по российской национальной валюте.



Дальнейшая траектория движения рубля будет зависеть от развития "диалога" между Москвой и Вашингтоном. Любые признаки усиления напряжённости отношений, которые и без того оставляют желать лучшего, будут проталкивать курс нашей валюты к новым минимумам.







"AK&M" от 09.04.2018