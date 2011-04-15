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09/04/2018
18:23

В.Путин и А.Меркель подтвердили свои позиции по "Северному потоку-2"

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов, включая реализацию проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере — "Северного потока — 2", — говорится в сообщении.

Газопровод "Северный поток-2" протяжённостью более 1200 километров пройдёт из России в Германию по дну Балтийского моря через Финляндию, Данию, Швецию и Германию. Финляндия и Германия уже одобрили строительство газопровода.

В.Путин и А.Меркель также обсудили ситуацию на Юго-Востоке Украины с учётом безальтернативности минского "Комплекса мер" как основы мирного разрешения кризиса. В.Путин и А.Меркель условились продолжить совместную работу по урегулированию внутриукраинского кризиса в "нормандском формате".

Кроме того, лидеры обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе с учётом адресованных официальному Дамаску обвинений ряда западных государств в использовании химического оружия. С российской стороны обращено внимание на недопустимость провокаций и спекуляций на этот счёт.


"AK&M" от 09.04.2018
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