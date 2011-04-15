Сбербанк получил разрешение на управление сервисами Яндекса

ФАС России удовлетворила ходатайство ПАО "Сбербанк России" и ООО "Цифровые активы" о приобретении прав блокирования определённых решений органов управления, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности ООО "Яндекс.Маркет" и ООО "Яндекс.Маркет Лаб". Об этом говорится в материалах службы.



ФАС установила, что сделка, заявленная в указанном ходатайстве, не приведёт к ограничению конкуренции.



Основной вид деятельности ООО "Цифровые активы" - управление финансово-промышленными группами. Юридический адрес компании и Сбербанка совпадают - Москва, Вавилова, 19.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 2017 год выросла на 28% до 8.656 млрд руб. с 6.783 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 24% до 94.054 млрд руб. с 75.925 млрд руб., операционная прибыль - на 1% до 13.036 млрд руб. с 12.847 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 11% до 29.075 млрд руб. с 26.121 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"