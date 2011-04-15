Дайджест газеты "Ведомости" от 10 апреля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 10 апреля 2018 года.





КАКОВЫ ПЕРВЫЕ ИТОГИ САНКЦИЙ



В пятницу, 6 апреля, минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. Американские резиденты отныне не имеют права вести с ними деловые отношения. Компании и граждане из других юрисдикций сами рискуют подпасть под санкции, если продолжат бизнес с лицами из черного списка.



Падение российского рынка акций усилилось в понедельник на открытии торгов Московской биржи на фоне введения новых санкций США. Доллар пробил психологически важный барьер в 60 рублей. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 4 августа 2016 г. на 15.09 мск превысил 74 руб.



В компании UC Rusal, попавшей под новые санкции США, прокомментировали ситуацию в компании. "У нас всё непросто. Работы много, в сложившейся ситуации компания рассматривает в зависимости от развития событий различные варианты действий в интересах бизнеса, акционеров и инвесторов, а также партнеров, с которыми компания находится в постоянном контакте", - говорится в сообщении компании на официальной странице в Facebook.





РОССИЯНЕ СТАЛИ БОЛЕЕ РАВНОДУШНЫ К СТАЛИНУ



Россияне стали с большим равнодушием относиться к Иосифу Сталину, об этом говорят данные опроса "Левада-Центра". Число россиян, относящихся к Сталину безразлично, выросло за год с 22% до 31%, данные достигли показателей марта 2016 года. При ответе почти на все вопросы, заданные социологами, чуть растет положительная оценка деятельности Сталина, но существенный рост тех, кто затрудняется дать ответы на вопросы. Так уменьшилось число россиян, которые не согласны с мнением, что "Сталин - мудрый руководитель, который привел СССР к могуществу и процветанию".





ЗАСТАВИТЬ НАСТАВНИКА



Наставничество на российских предприятиях практикуется с советских времен, но многие программы носят формальный характер.



Практически все крупные промышленные предприятия заявляют, что у них действует система наставничества. На состоявшийся два месяца назад форум "Наставник" на конкурс лучших практик в производстве поступило больше тысячи заявок. В шорт-лист вошли 15 компаний, а победителями стали "Северсталь", ЧТПЗ и "Щекиноазот".



Гендиректор "Агентства стратегических инициатив" (организатора конкурса) Светлана Чупшева сообщила, что зксперты оценивали, насколько эти практики масштабируемы и тиражируемы, регламентированы ли во внутренних нормативных документах, а также насколько результативны и уникальны. В поисках эффективных методик наставничества "Ведомости" обратились в 15 компаний из шорт-листа, а также в пять крупных компаний, не участвовавших в конкурсе: Сбербанк, X5 Retail Group, банк "Русский стандарт", Объединенную авиастроительную корпорацию и Ford Sollers.





КАК "ГОРОД, ГДЕ НЕТ РАБОТЫ" СТАЛ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ США - В ЭЛКХАРТЕ ТЕПЕРЬ ФАКТИЧЕСКИ НЕТ БЕЗРАБОТИЦЫ, А ЗАРПЛАТЫ И ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ РАСТУТ





Мировая столица производства домов на колесах показывает, какой может быть работающая на полную мощность американская экономика. В городе Элкхарт, штат Индиана, когда-то был один из самых высоких уровней безработицы в США. Но теперь там нехватка сотрудников, а цены на недвижимость и зарплаты растут.



Преображение Элкхарта связано с уникальными экономическими условиями. Благосостояние города зависит от состояния рынка домов на колесах, которому не угрожает ни автоматизация, ни иностранная конкуренция. После финансового кризиса в марте 2009 г. уровень безработицы в регионе был равен 20%. Поэтому британская газета The Independent даже придумала для города другое название Joblessville ("Город, где нет работы"). Но в январе нынешнего года безработица в Элкхарте лишь немного превышала 2%, что вдвое ниже среднего по стране.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 09.04.2018