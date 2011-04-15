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10/04/2018
09:41

Повтор! МегаФон и Mail.Ru Group инвестируют в рынок услуг онлайн-заказа такси

ПАО "МегаФон" объявило о выходе на московский рынок услуг онлайн-заказа такси. Об этом говорится в сообщении компании.

"МегаЛабс", дочерняя компания МегаФона, занимающаяся разработкой цифровых решений и инновационных продуктов, приобретёт миноритарную долю в ООО "Сити-Мобил", компании по заказу такси через мобильное приложение, веб-сайт или оператора.

"Сити-Мобил", московский агрегатор такси, закрывает раунд инвестиций на общую сумму $35 млн. Наряду с другими инвесторами, включая Mail.Ru Group, МегаФон примет участие в этом раунде, путём приобретения доли у действующих владельцев, а также планирует осуществить дополнительные взносы в уставный капитал "Сити-Мобила". Общий объём инвестиций МегаФона в "Сити-Мобил" составит приблизительно $14 млн, а доля владения может достичь 31%. МегаФон не будет консолидировать данное приобретение.

"Сити-Мобил" начинал свою деятельность как московский оператор такси. Недавно компания изменила свою бизнес-модель и перевела деятельность в онлайн - на данный момент более 65% поездок бронируются через приложение сервиса.

ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.

Скорректированная чистая прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 2017 год упала на 29% до 20.519 млрд руб. с 28.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.8% до 231.81 млрд руб. с 316.275 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 0.6% до 121.85 млрд руб. со 121.139 млрд руб.

Скорректированная чистая прибыль МегаФона по МСФО за IV квартал 2017 года упала на 53.1% до 3.037 млрд руб. с 6.479 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.1% до 84.641 млрд руб. с 81.287 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA упал на 0.6% до 28.865 млрд руб. с 29.053 млрд руб.

Mail.Ru Group Limited - холдинговая компания для ряда дочерних компаний, включая российские операционные компании.

Чистая прибыль Mail.Ru Group по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 18.5% до 6.812 млрд руб. Остаток денежных средств на счетах по состоянию на 30 июня 2017 года составил 8.597 млрд руб.

"AK&M" от 10.04.2018
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