ФАС выдала Роснефти предупреждение из-за биржевых торгов бензином

ФАС выдала Роснефти предупреждение из-за снижения объемов биржевых торгов бензином. Об этом сообщается на сайте ФАС.



Компания снизила объёмы продаж автомобильных бензинов при одновременном приобретении на биржевых торгах существенной части объёмов на базисе поставки ОАО "Сургутнефтегаз" автомобильного бензина марки Аи-92.



По мнению ФАС России, такие действия создали дискриминационные условия, затрудняющие приобретение биржевого товара независимыми участниками рынка, и ограничили предложение свободных объёмов товара на биржевых торгах, что, в свою очередь, могло привести к созданию дисбаланса спроса и предложения.



В результате вышеуказанных действий в период с 28 марта по 3 апреля 2018 года рост биржевого индекса на этом базисе составил около 2%.



ФАС выдала Роснефти предупреждение и предложила принять меры по недопущению создания дискриминационных условий для независимых участников рынка.



В частности, в случае необходимости приобретения нефтепродуктов на организованных торгах, НК "Роснефть" и хозяйствующим субъектам, входящим в одну с ним группу, следует приобретать их у хозяйствующих субъектов, входящих в одну группу с вертикально-интегрированными компаниями, исключительно в дополнительную торговую сессию.



О выполнении предупреждения Роснефть обязана сообщить в ФАС России в течение трех дней.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.









"AK&M" от 10.04.2018