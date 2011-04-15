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10/04/2018
15:35

АКБ "Российский Капитал" получит помощь в размере 22.8 млрд руб.

Совет директоров банка "Российский капитал" принял решение обратиться к "ДОМ.РФ" (ранее – Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) за финансовой помощью в размере 22.849 млрд руб., следует из материалов банка.

Докапитализация позволит банку обеспечить реализацию обновленной стратегии и развитие бизнеса с соблюдением всех обязательных нормативов и требований банковского регулирования, а также обеспечить финансовую устойчивость банка при осуществлении им регулярной деятельности.

ПАО АКБ "Российский Капитал" (ИНН 7725038124) основано в 1993 году. Банк включён в реестр банков, входящих в систему страхования вкладов. Основной акционер банка - государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", которая владеет 99.99% его акций.



"AK&M" от 10.04.2018
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