Glencore из-за санкций США отказался от конвертации акций РУСАЛа в GDR En+

Glencore из-за санкций США отказался от конвертации акций РУСАЛа в глобальные депозитарные расписки (GDR) En+. Об этом говорится в сообщении Glencore.



Ранее Glencore планировал обменять свои 8.75% в РУСАЛа на глобальные депозитарные расписки En+ Олега Дерипаски, которая в ноябре прошлого года провела IPO.



Glencore заявил, что намерен соблюдать режим санкций США и принимает все необходимые меры, чтобы снизить риски для себя. Компания продолжает "оценивать позицию по контрактам с РУСАЛом, однако отмечает, что эти контракты не являются для неё существенными.



Минфин США 6 апреля ввёл санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В "чёрный список" попали основные активы Олега Дерипаски – UC Rusal, En+ и некоторые другие компании. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.



Glencore - одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, занимающихся добычей природных ресурсов, крупный производитель и продавец более чем 90 видов сырья. Группа управляет около 150 производственными участками в области горно-металлургических работ, нефтедобычи и сельского хозяйства. Промышленная и маркетинговая деятельность Glencore охватывает более 50 стран.



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