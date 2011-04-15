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10/04/2018
12:19

Ингосстрах выплатил более 2 млн руб. в связи с несчастным случаем на строительной площадке

СПАО "Ингосстрах" выплатило страховое возмещение в связи с падением башенного крана на строительной площадке, повлекшим за собой гибель рабочего и причинение вреда здоровью другому рабочему. Об этом говорится в сообщении компании.

Гражданская ответственность клиента была застрахована в рамках договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО). Сумма страхового возмещения составила 2.2 млн руб. Договор был заключен сроком на 1 год.

Страховой случай произошёл в Центральном районе города Кемерово, где при монтаже выдвижной части башенного крана произошло падение грузовой лебёдки. В результате один из работников погиб, второй получил травмы и был госпитализирован.

В соответствии с условиями договора Ингосстрах осуществил выплату 2 млн руб. родственникам погибшего, а также выплату компенсации в размере 200 тыс. руб. пострадавшему работнику.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.


"AK&M" от 10.04.2018
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