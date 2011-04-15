Uber купил сервис аренды электрических велосипедов Jump Bikes

Uber купил сервис проката электрических велосипедов Jump Bikes, который предлагает свои услуги в Вашингтоне и Сан-Франциско. Сумму сделки компания не раскрывает, однако, по данным источников, речь идёт о $200 млн, сообщает Life.



Издание также отмечает, что эта сделка вполне закономерна, так как ещё в январе текущего года Uber и Jump Bikes запустили проект Uber Bike, который предоставлял возможность клиентам Uber арендовать велосипед Jump Bikes через приложение сервиса заказа такси.



В интервью изданию The New York Times гендиректор Uber Дара Хосровшахи заявил, что Jump Bikes стала "идеальным подспорьем" для расширяющегося портфеля компании.



Ранее стало известно, что Uber намерена объединить бизнес с конкурентами из Grab в Азии.



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