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10/04/2018
16:05

Alibaba инвестировала в стартап SenseTime $600 млн

Китайский стартап SenseTime Group Ltd., разрабатывающий систему распознавания лиц, привлёк $600 млн от интернет-гиганта Alibaba, сингапурской инвестиционной компании Temasek Holdings и ритейлера Suning, сообщила компания. В ходе сделки инвесторы оценили компанию в $3 млрд, пишут "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.

Это обстоятельство делает SenseTime самым дорогим в мире стартапом, специализирующимся на искусственном интеллекте, приводит издание статистику CB Insights. Стартап уже ведёт переговоры о новых инвестициях, которые могут повысить его оценку до $4.5 млрд, отмечают неназванные собеседники Bloomberg.

Софт SenseTime встроен в более чем 100 млн мобильных устройств, и если человек был сфотографирован на смартфон китайского производства или на улице китайского города, то он, скорее всего, попал в систему наблюдения SenseTime. Компания с 2017 года прибыльная, но новые инвестиции ей нужны для разработки сервиса под названием Viper. Это платформа, которая анализирует данные видеопотока, поступающего в режиме реального времени с тысяч камер видеонаблюдения — от дорожных камер до банкоматов.

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