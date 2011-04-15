В Сбербанке оценили риски от новых санкций

Общий объём риска Сбербанка в отношении компаний, включённых в список блокирующих санкций (SDN) Минфина США 6 апреля 2018 года, составляет менее 2.5% активов банка. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов, сообщается на сайте Сбербанка.



Требования к заёмщикам обеспечены, в том числе, активами, не имеющими отношения к компаниям, включённым в санкционные списки США, сообщил топ-менеджер.



"Менеджмент банка внимательно следит за развитием ситуации и предпринимает все надлежащие действия для минимизации возможных негативных последствий для банка", - говорится в сообщении банка.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.



"AK&M" от 10.04.2018