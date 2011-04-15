Группа "Ренова" продаст Sulzer 5 млн её акций и потеряет контроль над компанией

Компания Sulzer подтвердила, что Управление по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) Министерства финансов США внесло Виктора Вексельберга и группу "Ренова" (Москва) в список лиц, на которых начиная с 6 апреля распространяются американские санкции. Об этом говорится в сообщении Sulzer.



Sulzer и Ренова 8 апреля заключили обязывающее соглашение с целью минимизации вреда для деловой деятельности Sulzer. По условиям соглашения, Ренова передаст в собственность Sulzer 5 млн её акций. По завершении сделки доля Реновы составит 48.83%.



При принятии решения по данной сделке с заинтересованностью все члены совета директоров Sulzer, представляющие интересы Реновы, проголосовали "воздержался", отмечается в сообщении.



Передача акций будет осуществлена в течение этой недели. Цена, по которой Sulzer выкупит свои акции, будет определяться на основе средневзвешенной по объёму рыночной стоимости Sulzer на Швейцарской фондовой бирже за период с 9 по 13 апреля 2018 года включительно.



Цена приобретения, согласованная с Реновой, будет уменьшена, если Sulzer позднее реализует все или часть полученных в результате сделки акций по более низкой цене.



Денежные средства, которыми будут оплачены акции, будут переданы продавцу только после получения Sulzer юридически значимого подтверждения о том, что такая передача не подвергнет покупателя риску первичных или вторичных санкций.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"