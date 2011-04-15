Банки США начали "чинить препятствия" компаниям на Лондонской бирже. Об этом сказал журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов в кулуарах Апрельской международной конференции НИУ ВШЭ, передаёт RNS.



"Вчера, насколько мы понимаем, уже американские некоторые банки начали досрочно чинить препятствия в расчётах на Лондонской бирже, хотя 30 дней есть", - сказал он. По его словам, речь идёт о проведении расчётов американскими инвесторами на Лондонской фондовой бирже.



"Им (инвесторам. - RNS) запретили проводить операции", - сказал он.



"Мне кажется, это просто эффект непонимания того, что случилось, и рынку нужно получить адекватную профессиональную юридическую оценку.



6 апреля 2018 года США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, "Базовый элемент", Рособоронэкспорт, РУСАЛ (UC Rusal), группа "Ренова".



"AK&M" от 10.04.2018