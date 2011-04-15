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10/04/2018
13:49

Банки США начали "чинить препятствия" компаниям на Лондонской бирже

Банки США начали "чинить препятствия" компаниям на Лондонской бирже. Об этом сказал журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов в кулуарах Апрельской международной конференции НИУ ВШЭ, передаёт RNS.

"Вчера, насколько мы понимаем, уже американские некоторые банки начали досрочно чинить препятствия в расчётах на Лондонской бирже, хотя 30 дней есть", - сказал он. По его словам, речь идёт о проведении расчётов американскими инвесторами на Лондонской фондовой бирже.

"Им (инвесторам. - RNS) запретили проводить операции", - сказал он.

"Мне кажется, это просто эффект непонимания того, что случилось, и рынку нужно получить адекватную профессиональную юридическую оценку.

6 апреля 2018 года США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, "Базовый элемент", Рособоронэкспорт, РУСАЛ (UC Rusal), группа "Ренова".

"AK&M" от 10.04.2018
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