En+, попавшая под санкции США, лишилась второго директора

Неисполнительный директор группы En+ Олега Дерипаски Чжао Гуанмин вышел из совета директоров. Об этом говорится в сообщении группы.



Причины такого решения не указываются.

Другой независимый директор En+ Доминик Фрэйс 6 апреля покинул совет директоров группы. В этот день Минфин США объявил о расширении санкционного списка россиян, включив в перечень Олега Дерипаску и ряд его компаний.



En+ Group объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19.7 ГВт, более 75% которых приходится на гидроэлектростанции, и алюминиевые производства ОК "РУСАЛ" годовой мощностью 4.2 млн т. ГЭС En+ обеспечивают около 90% потребностей производственных мощностей ОК "РУСАЛ" в Сибири, ключевом операционном регионе компании.







"AK&M" от 10.04.2018