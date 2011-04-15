Novartis приобретёт геннотерапевтическую компанию AveXis за $8.7 млрд

Novartis заключила соглашение о приобретении американской компании AveXis, Inc., разрабатывающей препараты для генной терапии, и подписала соответствующей план слияния с этой компанией. Об этом говорится в пресс-релизе Novartis.



Специально созданная "дочка" компании Novartis AM Merger Corporation заплатит $218 за акцию AveXis в рамках предложения о покупке акций, а общая сумма приобретения составит $8.7 млрд. Оплата будет произведена денежными средствами. Для фондирования сделки будут использованы имеющиеся денежные средства и краткосрочные заимствования. Сделка единодушно одобрена советами директоров обеих компаний.



По словам генерального директора Novartis Васа Нарасимхана, приобретение AveXis позволит вывести терапию СМА на новый уровень, ускорит реализацию стратегии по разработке инновационных методов лечения и укрепит её лидирующие позиции в лечении нейрозаболеваний.



AveXis проводит ряд клинических исследований препаратов для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) - наследственного нейродегенеративного заболевания. Ведущий геннотерапевтический препарат AVXS-101 убедительно показал эффективность в лечении СМА 1-го типа, вызывающий наибольшую смертность среди новорождённых детей. Управление по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств США предоставила этому продукту статус орфанного препарата и статус прорывного терапевтического средства в лечении СМА 1-го типа.



Сделка, завершение которой ожидается в середине 2018 года в случае успешной реализации предложения о покупке акций и выполнении всех прочих необходимых условий, несколько снизит доход от основной деятельности Novartis в 2018-2019 годах, преимущественно ввиду потребности в инвестициях в научные исследования и дальнейшую разработку терапии. К 2020 году Novartis ожидает роста дохода от основной деятельности и величины прибыли на акцию за счёт значительного роста выручки от продаж, отмечается в сообщении.



Швейцарская компания Novartis занимается разработкой инновационных терапевтических решений, отвечающих растущим потребностям пациентов и социумов. Продукция Novartis реализуется в 155 странах мира. Чистая выручка компании от продаж продукции за 2017 год составила $49.1 млрд.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"