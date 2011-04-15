После вчерашних панических распродаж на российском рынке начали проявляться признаки восстановления и относительной стабилизации. Об этом говорится в комментарии ГК "ИнстаФорекс".



После полудня индекс МосБиржи восстанавливается в пределах 2%, в том числе благодаря обвалу национальной валюты, которая теряет сегодня около 3% к доллару и евро. РТС же под влиянием рублёвого фактора продолжает нести потери, снижаясь на 2%.



В сегменте "голубых фишек" преобладают коррективные настроения. Высокие цены на нефть способствуют проявлению оптимизма в нефтегазовом секторе, где котировки ЛУКОЙЛа поднимаются почти на 6%, а акции Татнефти дорожают на 4.3%. В финансовом секторе беспокойство сохраняется: бумаги Сбербанка и ВТБ теряют 4.5% и 0.5% соответственно. Акции РУСАЛа стабилизировались после вчерашнего обвала и торгуются с понижением на 0.7%.



Определённую поддержку отечественным активам, помимо позитивного внешнего фона, оказали комментарии главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая заявила об отсутствии рисков для финансовой системы после введения санкций со стороны Вашингтона. При этом риски возобновления продаж сохраняются – инвесторы находятся в тревожном ожидании новых американских санкций против России в связи с ситуацией в Сирии.



На этом фоне индекс МосБиржи, который получает поддержку со стороны растущих цен на нефть, может растерять преимущество, если Белый дом анонсирует новые ограничения для Москвы в аналогичном ключе. РТС не сможет показать стабильное восстановление до тех пор, пока не сформируются условия для отскока перепроданного рубля.











"AK&M" от 10.04.2018