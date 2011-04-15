Московская Биржа планирует начать торги акциями иностранных эмитентов

Московская Биржа предоставит российским инвесторам доступ к глобальному рынку акций. Об этом говорится в сообщении биржи.



В III квартале 2018 года планируется начать торги акциями иностранных эмитентов. На первом этапе планируется допустить порядка 50 акций крупнейших иностранных компаний в третьем уровне листинга Московской Биржи. Для синхронизации времени торгов с американским рынком на фондовом рынке планируется внедрить вечернюю торговую сессию, которая в настоящее время действует на валютном и срочном рынках.



Во II квартале биржа предложит участникам фьючерсные контракты на индекс американских акций US500. Базовым активом нового фьючерса на индекс американских акций US500 станет Solactive US Large Cap Index, который рассчитывается на базе цен акций 500 крупнейших по капитализации компаний США. Индекс Solactive рассчитывается ежедневно с января 2013 года.



Александр Афанасьев, председатель правления Московской Биржи: "Продуктовая линейка Московской Биржи является одной из самых диверсифицированных среди ведущих мировых бирж. При этом мы постоянно работаем над её развитием. Предоставление биржевого доступа к популярным инструментам глобального фондового рынка позволит инвесторам осуществлять операции с ними в российской юрисдикции по понятным механизмам, используя преимущества биржевого рынка: прозрачность ценообразования, ликвидность и надёжность инфраструктуры".



В настоящее время на Московской Бирже проводятся торги по 1892 ценным бумагам 664 эмитентов, включая акции российских и иностранных компаний, депозитарные расписки, государственные и корпоративные облигации и еврооблигации, инвестиционные и ипотечные сертификаты участия.





"AK&M" от 10.04.2018