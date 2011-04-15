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10/04/2018
16:32

Московская Биржа и Hanoi Stock Exchange подписали меморандум о взаимопонимании

Московская Биржа и Ханойская фондовая биржа (Hanoi Stock Exchange – HNX, Вьетнам) 10 апреля 2018 года подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества и всестороннего укрепления партнёрских отношений и взаимодействия между биржами. Об этом говорится в сообщении Мосбиржи.

В официальной церемонии подписания приняли участие председатель правления Московской Биржи Александр Афанасьев и председатель правления, заместитель председателя Совета директоров Hanoi Stock Exchange Лан Нгуен Ти Хоанг (Lan Nguyen Thi Hoang). Подписание меморандума состоялось в рамках проходящего в Москве ежегодного Биржевого Форума.

Меморандум предусматривает обмен информацией о финансовых рынках и продуктах России и Вьетнама, проведение совместных мероприятий и исследований финансового рынка, стажировки сотрудников, определение возможностей для сотрудничества. Вьетнамская биржа заинтересована в изучении опыта Московской Биржи по слиянию двух торговых площадок и выходу объединенной биржи на публичный рынок (две вьетнамские фондовые биржи в течение ближайшего года планируют объединиться).

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Банк "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской Бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.

Московская Биржа входит в топ-25 ведущих фондовых площадок мира по суммарной капитализации торгуемых акций, а также в топ-5 крупнейших площадок по объему торгов облигациями и срочными контрактами (в числе контрактов). По состоянию на 1 апреля 2018 года на фондовом рынке Московской биржи допущены к торгам ценные бумаги 664 эмитентов, в том числе бумаги крупнейших российских компаний по уровню рыночной капитализации.

Ханойская фондовая биржа (Hanoi Stock Exchange – HNX, Вьетнам) была создана в 2009 году на базе Hanoi Securities Trading Center, основанного в 2005 году. На бирже осуществляются торги акциями, государственными облигациями и деривативами. Является одной из крупнейших бирж Вьетнама.

"AK&M" от 10.04.2018
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