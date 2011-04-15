Минфин не будет проводить аукцион ОФЗ 11 апреля в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой

Минфин РФ 11 апреля не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщается на сайте министерства.



Такое решение принято в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой.



Минфин США 6 апреля ввёл новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в том числе: Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Алексей Миллер, Андрей Костин, а также компании En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент", РУСАЛ, Ренова.





"AK&M" от 10.04.2018