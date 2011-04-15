ФАС согласовала объединение "Связного" и "Евросети". Об этом говорится в материалах службы.



Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство Компании "Дтсретейл ЛТД" о даче согласия на приобретение 100% голосующих акций АО "Связной Логистика".



Также ФАС дала согласие на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО "Мобильный Телекоммуникационный Сервис", ООО "Евросеть-Ритейл", ООО "Про-Сервис", ООО "ЕС-Аренда".



В рамках рассмотрения ходатайства ФАС России установлено, что в группу лиц компании "Дтсретейл ЛТД" входит АО "Связной Логистика", осуществляющее свою деятельность на тех же рынках, что и ООО "Евросеть-Ритейл".



В случае осуществления заявленной сделки группа лиц компании "Дтсретейл ЛТД" на рынке розничной торговли телекоммуникационным оборудованием, радио- и телеаппартаурой, техническими носителями информации, на территории Чукотского автономного округа может составить более 50%.



Учитывая изложенное, ФАС приняла решение об одновременной выдаче компании "Дтсретейл ЛТД" и лицам, входящим в ее группу лиц, предписания об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции.



Настоящее решение действует только в совокупности с указанным предписанием.



"Связной" (АО "Связной Логистика") - мультиканальный ритейлер федерального масштаба. Начал свою работу в России в 1995 году. На территории России открыто почти 2800 магазинов "Связной", которые ежедневно посещает более 1.5 млн человек. В магазинах "Связной", помимо мобильных телефонов, смартфонов и услуг операторов сотовой связи, представлены следующие товарные категории: планшетные компьютеры, устройства для доступа в интернет (модемы), фото- и аудио/видео аппаратура, smart wearables, аксессуары.



ООО "Торговый дом "Евросеть", основанное в 1997 году, специализируется на реализации сотовых телефонов, портативной техники и аксессуаров и занимается подключением к операторам связи и оказанием дополнительных услуг. "Евросеть" представлена более чем 4.2 тыс. салонами, работающим более чем в 1.5 тыс. городах и населённых пунктах на территории России и Республики Беларусь.



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