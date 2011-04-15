Норникель поддерживает инициативу Минприроды о создании рабочей группы с участием российских экологов, говорится в сообщении компании.



О создании такой группы министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил на итоговой сессии, посвящённой Году экологии. Одной из её главных целей станет, в том числе, формирование общественной повестки в области экологии и содействие в решении экологических проблем.



Вице-президент Норникеля Елена Безденежных поддержала данную инициативу. "Создание такой группы позволит скоординировать усилия экологических организаций и облегчить формирование единого мнения по актуальным вопросам", - отметила топ-менеджер.



Норникель ведёт активную деятельность в сфере экологии. В 2017 году компания дала старт "Серному проекту" стоимостью 150 млрд руб. Он позволит сократить суммарные выбросы диоксида серы в Норильске к 2023 году на 75%.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по МСФО за 2017 год упала на 16% до $2.123 млрд с $2.531 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 11% до $9.146 млрд с $8.259 млрд, валовая прибыль - на 10.4% до $4.546 млрд с $4.118 млрд. Прибыль до налогообложения составила $2.844 млрд против $3.276 млрд годом ранее. Консолидированный показатель EBITDA составил $3.995 млрд против $3.899 млрд годом ранее (+2.5%).



"AK&M" от 10.04.2018