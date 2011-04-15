Китай продолжит поддерживать свободную торговлю. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во вторник во время встречи с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, сообщает Синьхуа.



Китай - ответственная страна, которая участвует в строительстве и вносит вклад в действующую международную систему, сказал Си Цзиньпин. По его словам, Китай продолжит защищать международный порядок и правила, а также поддерживать свободную торговлю и либерализацию и упрощение торговли и инвестиций.



В начале апреля в США предложили ввести тарифы на китайскую продукцию на сумму около $50 млрд. В список включено 1300 наименований продукции, в том числе из таких сфер, как информационные и коммуникационные технологии, авиация и космонавтика, робототехника, фармацевтические препараты и машиностроение.



В свою очередь Китай объявил о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров 14 категорий, импортируемых из США. Сообщается, что сроки введения новых мер будут зависеть от того, когда американские власти объявят о применении своих пошлин на китайские товары.



В список товаров, на которые будут введены более высокие пошлины, попали соевые бобы, автомобили и химическая продукция.





"AK&M" от 10.04.2018