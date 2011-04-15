НРД запросил у Clearstream сведения о проведении расчётов по бумагам РУСАЛа и En+

Национальный расчётный депозитарий (НРД, входит в группу Московской Биржи) запросил у международных систем Euroclear и Clearstream сведения о проведении расчётов по ценным бумагам РУСАЛа и En+, попавших под американские санкции. Об этом сообщил глава НРД Эдди Астанин, передают "Вести".



"Сейчас идёт процесс инфраструктурного диалога, чтобы понять, как нам действовать совместно, потому что без них мы ограничены в своих возможностях. Если Euroclear откажется от обслуживания этих бумаг, то НРД тоже не сможет их обслуживать в части международных инвесторов", - отметил глава НРД Эдди Астанин.



США включили в "чёрный список" Олега Дерипаску и его крупнейшие активы - РУСАЛ, En+ Group, группу "ГАЗ". Акции и депозитарные расписки РУСАЛа и En+ торгуются в России и на зарубежных площадках.



Международный клиринговый центр Clearstream сегодня объявил о прекращении сделок с ценными бумагами компаний, попавших в санкционный список США. Запрет будет распространяться на все ценные бумаги, которые выпускаются эмитентами из SDN-списка (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) и их "дочками". Однако расчёты по некоторым бумагам будут проводиться по 6 мая включительно, среди них – депозитарные расписки UC Rusal и En+ Group Олега Дерипаски.





"AK&M" от 10.04.2018