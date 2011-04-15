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10/04/2018
17:55

Ситуация в экономике России по итогам 2017 года абсолютно стабильная, заявил Д.Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с Владимиром Путиным заявил, что ситуация в экономике России абсолютно стабильная. Об этом свидетельствует стенограмма встречи на сайте Кремля.

"По итогам за 2017 год я собираюсь доложить коллегам-депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом", — сказал Д.Медведев.

Он также отметил, что инфляция в России находится на абсолютно низком уровне, что даёт возможности для развития кредитования.



"AK&M" от 10.04.2018
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