Дайджест газеты "Ведомости" от 11 апреля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 11 апреля 2018 года.





ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОСТИРАЛИ ЦЕНЫ



Двухдневного падения курса рубля хватило производителям потребительских товаров, чтобы задуматься о повышении цен.



Европейские производители предупредили российских ритейлеров о росте закупочных цен на бытовую электронику и технику на 5-10% из-за ослабления курса рубля, рассказала "Ведомостям" руководитель отдела по связям с общественностью сети "Эльдорадо" Юлия Завьялова. О том же говорит и представитель крупнейшего продавца бытовой техники и электроники в стране "М.видео" Валерия Андреева (эти два ритейлера объединяются).



Уведомления о повышении стоимости товаров получила также MediaMarkt, сообщил ее представитель. Конкретных компаний они не назвали. Среди объявивших о повышении цен - производители цифровой электроники: смартфонов, ноутбуков и проч.





СИМ-КАРТАМ НУЖЕН САЛОН СВЯЗИ



Оператор "Тинькофф мобайл" создаст розничную сеть. Как оказалось, россияне охотно получают онлайн кредитные карты, но за сим-картами ходят в салоны связи.



О намерении "Тинькофф мобайла" создать розничную сеть "Ведомостям" рассказал гендиректор оператора Георгий Чесаков. Первые 11 салонов связи уже открылись в торговых центрах Москвы и Петербурга. Компания планирует открыть точки продаж в крупных торговых центрах в 65 регионах, где у Tele2 есть сети ("Тинькофф мобайл" - виртуальный оператор, Mobile Virtual Network Operator, MVNO, работающий на сети Tele2), пояснил Чесаков. Площадь каждой точки составит 10 кв. м, следует из материалов "Тинькофф мобайла". Площадь может варьироваться в зависимости от условий в конкретном супермаркете, уточнил Чесаков.





МИР ПОД САНКЦИЯМИ



Минфин США остановил акционерный конфликт в "Норникеле". Владимир Потанин и UC Rusal Олега Дерипаски теперь не смогут выкупить доли друг друга, считают юристы.



Новые антироссийские санкции США заморозили конфликт между акционерами "Норникеля", сходятся во мнении опрошенные "Ведомостями" юристы и инвестбанкиры.



В список минфина попали 24 россиянина - крупных бизнесмена и высокопоставленных чиновника - и 15 компаний. Среди них Олег Дерипаска и восемь его компаний, в том числе и UC Rusal. Последняя владеет 27,8% акций "Норникеля".



В "Норникеле" с начала года разгорелся конфликт между основными совладельцами - UC Rusal и президентом "Норникеля" Владимиром Потаниным (структуры "Интерроса" контролируют 32,9% "Норникеля").





ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ ПРОДОЛЖАЕТ ЛИХОРАДИТЬ



Российский фондовый рынок во вторник отыграл часть потерь, но рубль продолжил дешеветь: за два дня он потерял 9%. Минфин и Сбербанк отложили размещения бондов.



Российская валюта значительно подешевела с начала недели: курс рубля снизился почти на 10% к уровням закрытия пятницы. За торговый день к 19.00 мск курс доллара вырос на 2,35 руб. до 63,01руб., курс евро - на 3,02 руб. до 77,72 руб. Рубль слабеет скорее из-за фундаментальных причин: инвесторы из-за санкций выходят из российских активов. По мнению экспертов, рубль может прекратить падение в течение недели-двух, и курс вернется к 60 руб.



Банк России не исключил, что может начать продавать валюту на рынке для обеспечения финансовой стабильности, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.





МИРОВОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ



Инвесторы начали сомневаться в ускорении мировой экономики. Экономические данные не оправдывают ожидания аналитиков.



Ведущие экономики мира в прошлом году стали показывать синхронный рост впервые со времен финансового кризиса. По оценкам МВФ, мировой экономический рост ускорился на 0,5 п. п. до 3,7% в 2017 г. В начале года оптимизм преобладал и на финансовых рынках, и в комментариях экспертов. Но в последнее время разочаровывающая экономическая статистика в США и других странах, недавнее снижение глобальных фондовых индексов и угроза торговой войны вызывают у инвесторов сомнения в дальнейшем ускорении мировой экономики.



В США безработица хоть и составляет 4,1% уже шесть месяцев подряд (минимум с декабря 2000 г.), но в марте было создано меньше новых рабочих мест, чем ожидалось.





ПРАВИТЕЛЬСТВО СПАСЕНИЯ



Новая серия санкций против российских компаний и бизнесменов, которых на Западе считают приближенными к Кремлю, - это новый вызов для правительства и экономики.



Власть уже пообещала попавшим под санкции бизнесменам поддержку, как в 2014 г. Поддерживать тех, кто поддерживает тебя, - политически логичный шаг, вопрос в том, что и в каком объеме может позволить сегодня российская экономика. К тому же приходится иметь в виду и возможность расширения санкций, причем гипотетически - расширения бесконечного; очевидно, что государству придется тщательнее, чем прежде, выбирать адресатов помощи, принимая в расчет социальные последствия. Из слов премьера следует, что поддерживать планируется чуть ли не всех жертв санкций: он обещал, что меры поддержки коснутся металлургического, энергетического и оборонного секторов.





СКОЛЬКО СТОИТ ЖЕНСКИЙ ТРУД



10 000 крупных компаний Великобритании по требованию правительства впервые раскрыли гендерные разрывы в оплате труда.



Правительство Великобритании потребовало от компаний с числом сотрудников более 250 раскрыть различия в оплате труда между мужчинами и женщинами. Оно также потребовало включить в отчеты дочерние компании глобальных транснациональных корпораций, даже если штаб-квартиры "дочек" находятся за пределами страны. Компании были обязаны рассчитать и опубликовать медианные почасовые ставки для сотрудников в Великобритании на контрольную дату - 5 апреля 2017 г.



Отчеты опубликовали 10 187 компаний, и у большинства медианная почасовая оплата для женщин оказалась меньше, чем для мужчин. У половины компаний медианная почасовая оплата для работников мужского пола более чем на 9,6% превышала ставки для женщин. Около 1200 предприятий указали в отчетах, что платят женщинам за час работы больше, чем мужчинам.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 11.04.2018