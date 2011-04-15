В Москве выставили на торги бизнес-центр Т.Исмаилова

Конкурсный управляющий компании ООО "Бизнес клуб "Тропикано" Тельмана Исмаилова выставил на торги имущество компании. Об этом сообщает Аbireg.



Согласно материалам, на продажу, в частности, выставляет 12-ти этажный бизнес-центр площадью 15.4 тыс. кв. м, расположенный в Москве по адресу: ул. Красная Пресня, д. 24, а также земельный участок в 2 тыс. кв. м. Стоимость лота составляет 2.1 млрд руб. Торги пройдут 16 мая.



Предприниматель Тельман Исмаилов входил в рейтинг богатейших бизнесменов России. В 2009 году он столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива – Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения. Сейчас несколько структур бизнесмена находятся в банкротстве.





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