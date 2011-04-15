Повтор! Clearstream прекратит сделки с бумагами попавших под санкции США компаний

Международный клиринговый центр Clearstream объявил о прекращении сделок с ценными бумагами компаний, попавших в санкционный список США. Сообщение об этом появилось на сайте оператора.



Запрет действует с сегодняшнего дня, следует из сообщения.

Он будет распространяться на все ценные бумаги, которые выпускаются эмитентами из SDN-списка (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) и их "дочками". Однако расчёты по некоторым бумагам будут проводиться по 6 мая включительно, среди них – депозитарные расписки UC Rusal и En+ Group Олега Дерипаски.



Минфин США 6 апреля ввёл санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В "чёрный список" попали основные активы Олега Дерипаски – UC Rusal, En+ и некоторые другие компании. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.



"AK&M" от 10.04.2018