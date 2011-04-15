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11/04/2018
13:00

Сайты компаний, связанных с Дерипаской и Вексельбергом, попавшие в санкционный список США, перестали работать

Вечером во вторник, 10 апреля, перестали открываться сайты компании "Ренова", агрохолдинга "Кубань", компании "Базовый элемент", корпорации "Русские машины" (входит в "Базовый элемент"), ОАО "Евросибэнерго", а также сайт компании "РУСАЛ", EN+ Group. Об этом сообщает агентство "Москва".

На сайтах РУСАЛа, агрохолдинга Кубань и Реновы появляются лишь сообщения о технических работах. На страницах других компаний, имеющих отношение к Дерипаске — уведомление, что введённый URL-адрес не обнаружен на этом сервере. Сайты ЕвроСибэнерго и корпорации "Русские машины" вовсе не открываются.

По состоянию на 10.00 MSK сайты Реновы, Базела, EN+ Group и агрохолдинга "Кубань" были по прежнему недоступны. В то же время сайт РУСАЛа и группы "ГАЗ" работал.

Минфин США 6 апреля ввёл санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В "чёрный список" попали основные активы Олега Дерипаски – UC Rusal, En+ и некоторые другие компании. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.




"AK&M" от 11.04.2018
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