США готовят новые санкции против России

США планируют ввести новые санкции в отношении России. Соответствующий законопроект размещен в базе документов конгресса. Данный документ, предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом.



Как сообщает "Россия 24", ограничения предусматривают полный запрет на операции, связанные с госдолгом России. Документ также повлияет на возможность совершать сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком.



Также санкции могут коснуться Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. Ограничения должны вступить в силу не позднее 60 дней после их принятия.



Это уже второй санкционный пакет США с начала апреля. Ранее в стоп-лист были добавлены 15 компаний и 26 человек. Это стало самым значительны расширением черного списка за четыре года с момента начала американского санкционного давления на Россию.



"AK&M" от 11.04.2018