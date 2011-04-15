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11/04/2018
12:12

США готовят новые санкции против России

США планируют ввести новые санкции в отношении России. Соответствующий законопроект размещен в базе документов конгресса. Данный документ, предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом.

Как сообщает "Россия 24", ограничения предусматривают полный запрет на операции, связанные с госдолгом России. Документ также повлияет на возможность совершать сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком.

Также санкции могут коснуться Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. Ограничения должны вступить в силу не позднее 60 дней после их принятия.

Это уже второй санкционный пакет США с начала апреля. Ранее в стоп-лист были добавлены 15 компаний и 26 человек. Это стало самым значительны расширением черного списка за четыре года с момента начала американского санкционного давления на Россию.

"AK&M" от 11.04.2018
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