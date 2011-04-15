Главной темой на мировых рынках остаётся противостояние КНР и США

Главной темой на мировых рынках остаётся ситуация с торговым противостоянием между Китаем и США. Градус напряжённости снизился после смягчения риторики обеих сторон, но инвесторы остаются начеку в ожидании дальнейшего развития событий, говорится в комментарии GLOBAL FX.



Новые признаки готовности Пекина и Вашингтона к конструктивным переговорам поддержат интерес к риску, который начал понемногу угасать на утренних торгах в среду. Об этом говорит скромный подъём азиатских фондовых площадок.



Тем временем валютные рынки сегодня сосредоточатся на событиях в США, где заявлены данные по инфляции и протокол мартовского заседания ФРС. Пока, несмотря на благоприятную ситуацию на рынке труда и здоровый экономический рост, цены не демонстрируют активного подъема. Однако в марте, по прогнозам, годовой CPI мог ускориться с 2.2% до 2.4%. Если ожидания оправдаются, показатель окажется максимальным с марта прошлого года. При этом важно, чтобы базовый индекс потребительских цен, который дает более четкую картину, поскольку не учитывает волатильные компоненты, превысил отметку 2.0% против 1.8% месяцем ранее.



В этом случае доллар отреагирует повсеместным подъемом на ожиданиях более энергичного ужесточения ставок ФРС. Однако в любом случае реакция обещает быть непродолжительной, поскольку игроки будут вести себя осторожно в преддверии публикации протокола ФРС. Впрочем, вряд ли стоит ждать каких-либо сенсационных заявлений Центробанка, который, скорее всего, займет выжидательную позицию на фоне торгового конфликта с КНР.





"AK&M" от 11.04.2018