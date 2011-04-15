АСВ начало выплату страховки вкладчикам "АК Банка"

АСВ сегодня, 11 апреля 2018 года, начинает выплату страхового возмещения вкладчикам АО "АК Банк". Об этом говорится в сообщении АСВ.



Выплаты осуществляются через Сбербанк и Банк ВТБ.

Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату только определённой группе вкладчиков АО "АК Банк". Группы вкладчиков сформированы в зависимости от места жительства вкладчика и начальной буквы фамилии вкладчика.



По данным АСВ, за выплатой страхового возмещения на сумму около 22.9 млрд руб. могут обратиться порядка 30.7 тыс. вкладчиков, в том числе около 260 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 23.5 млн руб.



Страховое возмещение будет выплачиваться в 11 субъектах Российской Федерации, в том числе в Самарской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 8.7 млрд руб. могут обратиться порядка 13.,7 тыс. вкладчиков, в Москве и Московской области на сумму около 3.9 млрд руб. могут обратиться порядка 4.4 тыс. вкладчиков.



ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у "АК Банка" 29 марта 2018 года. По величине активов на 01.03.2018 кредитная организация занимала 117 место в банковской системе Российской Федерации.













"AK&M" от 11.04.2018