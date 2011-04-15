"Базэл аэро" О.Дерипаски продаёт аэропорт Геленджика

ФАС разрешила ВТБ и его партнёру купить по 49.5% в ООО "Аэропорт Геленджик", сообщают "Ведомости".



Аэропорт Геленджика входит в холдинг "Базэл аэро" Олега Дерипаски, в 2017 году принял 304 тыс. пассажиров (+8%).



Для продажи актив выделяется в отдельное юрлицо, пояснил представитель ФАС. Второй покупатель – это физлицо, добавил представитель ведомства.



Если покупка "Геленджика" состоится, то это будет не первой сделкой ВТБ в авиации. Структура банка – "ВТБ капитал" в 2010 г. в составе консорциума выиграл конкурс Санкт-Петербурга на получение в концессию на 30 лет аэропорта "Пулково". "ВТБ капитал" в составе консорциума участвовал в тендере на получение в концессию аэропорта Белграда, но проиграл французской Vinci Airports.



Компания "Базэл Аэро" не связывает продажу аэропорта в Геленджике с введёнными против "Базового элемента" и Олега Дерипаски санкциями США, сообщили RNS в пресс-службе "Базэл Аэро".



"Компания уже давно рассматривала варианты выхода из управления аэропортом Геленджика. Если это решение будет принято советом директоров и всеми акционерами, то это поможет сосредоточить усилия менеджмента на более крупных авиационных активах в Краснодарском крае. Изменения конфигурации портфеля активов в совместном предприятии никак не связаны с санкциями и направлены исключительно на дальнейшее развитие холдинга и фокусировку усилий", — сказали в пресс-службе.



ООО "Базэл Аэро" основано в 2007 году, управляет аэропортовыми активами "Базового элемента". С июня 2012 года - совместное предприятие "Базового Элемента", Сбербанка России и Changi Airports International (стопроцентное дочернее предприятие Changi Airport Group). В настоящее время в "Базэл Аэро" входят аэропорты в Краснодаре, Сочи, Геленджике и Анапе. Аэропорты обслуживают более 7% общего пассажиропотока и 1.5% общего грузопотока России.



Пассажиропоток аэропортов "Базэл Аэро" в 2017 году вырос на 9% до 10.857 млн по сравнению с годом ранее.



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