Биржа Comex прекращает торговлю алюминием РУСАЛа

Нью-Йоркская товарная биржа Comex на фоне санкций американского Минфина 11 апреля отозвала одобрение на регистрацию и поставку некоторых брендов алюминия, выпускаемых ОК "РУСАЛ". Об этом сообщает MetalTorg.Ru.



"Незамедлительно Comex отменяет регистрацию по поставкам и поставки для определённых брендов алюминия в рамках фьючерсных контрактов", – сообщила Comex.



Среди перечисленных дочерних алюминиевых предприятий РУСАЛа упомянуты Богословский, Кандалакшский, Надвоицкий алюминиевые заводы, а также заводы в Братске, Иркутске, Красноярске и ряде других городов.



Отмечается, что пересмотр регистрации был произведён из-за введения санкций по отношению к РУСАЛу министерством финансов США. Решение о запрете использования алюминия производства ОК "РУСАЛ" и варрантов на него при расчётах по фьючерсам вступает в силу незамедлительно.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5.956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.







"AK&M" от 11.04.2018