Лондонская биржа металлов прекращает торги алюминием РУСАЛа

Лондонская биржа металлов (LME) с 17 апреля прекращает торги алюминием РУСАЛа, кроме металла, который был произведён до 6 апреля. Об этом говорится в сообщении РУСАЛа.



Такое решение принял специальный комитет биржи в связи с включением компании в санкционный список США.



Временное ограничение будет действовать до будущего уведомления LME.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5. 956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.



"AK&M" от 11.04.2018