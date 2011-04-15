АЛРОСА проведёт аукцион по продаже алмазов специальных размеров массой более 10.8 карата во Владивостоке в период с 16 по 27 апреля 2018 года. Всего на торгах будет представлено 110 камней ювелирного качества. Об этом говорится в сообщении компании.



Общая масса выставляемых на аукцион алмазов составляет 1946 карат, вес самого крупного камня - 46.64 карата. Ассортимент будет состоять из алмазов, добытых на предприятиях ПАО АК "АЛРОСА", ПАО "АЛРОСА-Нюрба", АО "Алмазы Анабара" и ПАО "Севералмаз".



Принять участие в аукционе смогут фирмы из разных стран - участников алмазно-бриллиантового рынка, включая Гонконг, Россию, Израиль, Индию, Бельгию и ОАЭ. Подведение итогов состоится 27 апреля 2018 года.



"Владивосток является важной торговой площадкой для АЛРОСА, ориентированной в том числе на развитие сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом. К участию в торгах мы пригласили около 80 фирм, подготовив для них крупные алмазы, традиционно пользующиеся высоким спросом", - прокомментировал предстоящий аукцион член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА Евгений Агуреев.



Организатором аукциона выступают Единая сбытовая организация (ЕСО) АЛРОСА и филиал АЛРОСА во Владивостоке.



ЕСО АЛРОСА осуществляет сортировку, оценку, предпродажную подготовку и реализацию алмазов, добытых на предприятиях АЛРОСА.



Филиал АЛРОСА во Владивостоке был создан в 2016 году по решению Наблюдательного совета компании в целях развития Евразийского алмазного центра на территории Свободного порта Владивосток. Первые продажи алмазов на площадке ЕАЦ были проведены филиалом в августе-сентябре 2016 года.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению со 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.



"AK&M" от 11.04.2018