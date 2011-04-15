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11/04/2018
16:13

Депозитарий Citi возобновил операции с расписками En+ Group до 7 мая

Депозитарий Citi возобновил операции с глобальными депозитарными расписками En+ Group до 7 мая 2018 года, сообщает Финам.

Держатели GDR могут обращаться к депозитарию компании для получения акций EN + Group вместо расписок.

Напомним, что 9 апреля депозитарий Citi приостановил операции с GDR En+ Group из-за включения компании в санкционный лист Минфина США. Clearstream будет обеспечивать проведение сделок с ценными бумагами компаний до 6 мая включительно.

En+ Group объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19.7 ГВт, более 75% которых приходится на гидроэлектростанции, и алюминиевые производства ОК "РУСАЛ" годовой мощностью 4.2 млн т. ГЭС En+ обеспечивают около 90% потребностей производственных мощностей ОК "РУСАЛ" в Сибири, ключевом операционном регионе компании.




"AK&M" от 11.04.2018
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