Газпром и Linde AG обсудили ход сотрудничества

Глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер и главный исполнительный директор Linde AG Альдо Беллони обсудили ход сотрудничества компаний. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Отдельное внимание было уделено проекту строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), в реализации которого принимает участие немецкая компания. Отмечено, что работы основного этапа проекта выполняются согласно графику. В частности, осуществляется поставка и монтаж оборудования Linde для установок криогенного разделения газа первых технологических линий завода. Летом текущего года по реке Зее начнется доставка крупнотоннажных элементов этих установок.



Linde AG является одной из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области промышленных технологий по подготовке и разделению природного газа с выделением этана, пропана и более тяжелых углеводородных фракций. Также компания проектирует и строит криогенные установки по сжижению природного газа и гелия.



Амурский ГПЗ Газпрома станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 11.04.2018