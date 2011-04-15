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11/04/2018
16:07

Ингосстрах застраховал энергетические компании Ленинградской области на 5 млрд руб.

Филиал СПАО "Ингосстрах" в Санкт-Петербурге одержал победу в открытых запросах предложений на право заключения договоров по страхованию имущества, организованных энергетическими компаниями, обслуживающими территорию Ленинградской области.

По итогам конкурсов были заключены договоры страхования имущества на общую страховую сумму, превышающую 5 млрд руб. В числе застрахованного имущества: производственные и непроизводственные здания, воздушные и кабельные линии передачи, линии связи, энергетические (силовые) машины, а также технологическое оборудование всех типов и всех классов напряжения.

Программа страхования позволяет компенсировать ущерб, нанесенный имуществу клиента в результате пожара, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, умышленного уничтожения или повреждения, а также поломки или гибели оборудования. Договоры заключены сроком на 1 год.

В конкурсах, помимо СПАО "Ингосстрах", принимали участие две страховые компании федерального уровня.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 11.04.2018
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