МРОТ с 1 мая составит 11.163 тыс. руб., заявил Д.Медведев

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 мая 2018 года составит 11.163 тыс. руб. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о деятельности Правительства за прошедшие шесть лет.



"Мы сделали серьёзные шаги, повысили МРОТ до прожиточного минимума – впервые в истории современной России. С 2013 года он вырос почти в два раза, как известно, с 1 мая составит 11 163 рубля. Это коснётся более 3 миллионов человек, причём половина из них работает в бюджетной сфере", - рассказал Д.Медведев.



Премьер-министр также отметил, что Правительство поддержит регионы, которые должны найти деньги на повышение зарплат с учётом увеличения МРОТ. "Уже сейчас мы выделили им на эти цели из резервного фонда Правительства 36 млрд руб.", - сказал он.





"AK&M" от 11.04.2018