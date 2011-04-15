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11/04/2018
16:01

МРОТ с 1 мая составит 11.163 тыс. руб., заявил Д.Медведев

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 мая 2018 года составит 11.163 тыс. руб. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о деятельности Правительства за прошедшие шесть лет.

"Мы сделали серьёзные шаги, повысили МРОТ до прожиточного минимума – впервые в истории современной России. С 2013 года он вырос почти в два раза, как известно, с 1 мая составит 11 163 рубля. Это коснётся более 3 миллионов человек, причём половина из них работает в бюджетной сфере", - рассказал Д.Медведев.

Премьер-министр также отметил, что Правительство поддержит регионы, которые должны найти деньги на повышение зарплат с учётом увеличения МРОТ. "Уже сейчас мы выделили им на эти цели из резервного фонда Правительства 36 млрд руб.", - сказал он.


"AK&M" от 11.04.2018
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