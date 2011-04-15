Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги РУСАЛа. Об этом говорится в сообщении агентства.



На момент отзыва корпоративный рейтинг РУСАЛа находился на уровне "Ba3", рейтинг ценных бумаг Rusal Capital D.A.C. - на уровне "B1". Прогноз по рейтингам был "позитивный".



Ранее сообщалось, что Нью-Йоркская товарная биржа Comex отменила разрешение на поставку алюминия компанией "РУСАЛ".



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5. 956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.





"AK&M" от 11.04.2018