Инфляция в РФ с 3 по 9 апреля составила 0.1%, с начала года - 0.9%

Инфляция в РФ с 3 по 9 апреля 2018 года составила 0.1%, с начала года - 0.9%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 1.2%, свинину, сахар-песок - на 0.6%, пшено - на 0.4%. Одновременно крупа гречневая подешевела на 0.9%, консервы мясные, молоко стерилизованное, масло подсолнечное, мука и карамель - на 0.2-0.3%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.2%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, морковь, помидоры - 1.9-3.5%. В то же время огурцы стали дешевле на 1.7%.



Цены на бензин автомобильный выросли на 0.1%, дизельное топливо - на 0.2%.





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