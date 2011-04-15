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11/04/2018
17:33

Lufthansa может приобрести авиакомпанию Alitalia

Компания Lufthansa AG выразил интерес к приобретению итальянской авиакомпании Alitalia SpA после её реструктуризации. Об этом сообщает РЖД-Партнёр.

Как говорится в заявлении Lufthansa, компания направила руководству документ, в котором изложила своё видение новой Alitalia. Во вторник о заинтересованности в приобретении компании рассказал британский бюджетный перевозчик easyJet.

Ранее сообщалось, что третьим претендентом является венгерский лоукостер WizzAir. Различные издания писали, что в покупке Alitalia также заинтересованы Air France-KLM, Delta Air Lines и инвесткомпания Cerebrus.

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