Lufthansa может приобрести авиакомпанию Alitalia

Компания Lufthansa AG выразил интерес к приобретению итальянской авиакомпании Alitalia SpA после её реструктуризации. Об этом сообщает РЖД-Партнёр.



Как говорится в заявлении Lufthansa, компания направила руководству документ, в котором изложила своё видение новой Alitalia. Во вторник о заинтересованности в приобретении компании рассказал британский бюджетный перевозчик easyJet.



Ранее сообщалось, что третьим претендентом является венгерский лоукостер WizzAir. Различные издания писали, что в покупке Alitalia также заинтересованы Air France-KLM, Delta Air Lines и инвесткомпания Cerebrus.



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