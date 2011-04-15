"Российские коммунальные системы" приобрели водоканал Пензы

"Российские коммунальные системы" завершили сделку по покупке "Горводоканала" города Пенза. Об этом говорится в сообщении РКС.



РКС приобрели компании ООО "Инвестресурс" и ООО "Водоканал", владеющие 51% долей ООО "Горводоканал". Таким образом, РКС начинают производственную деятельность в Пензе в качестве управляющей компании и держателя актива ООО "Горводоканал".



Сделка предварительно обсуждалась у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. На встрече с руководством РКС была подтверждена заинтересованность администрации области в продаже данного актива и дальнейшем совместном сотрудничестве с "Российскими коммунальными системами" по модернизации водоканала.



После подписания договора о продаже управление ООО "Горводоканал" осуществляется компанией АО "РКС-Менеджмент", генеральным директором которой является Павел Курзаев. Руководитель предприятия Александр Авдеев перешел на должность главного управляющего директора в соответствии со структурой управления на предприятиях группы "РКС".



РКС - крупнейший оператор водоснабжения и водоотведения в России. Клиентами РКС являются свыше 4 млн. физических лиц в 8 регионах России - Пермском крае, Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской, Пензенской областях и Республике Карелия.



Пензенский "Горводоканал" - обеспечивает водоснабжением и водоотведением 524 тыс. человек, обслуживает 814 км водопроводных сетей и 534 км канализационных сетей, 2 водозабора, 2 площадки очистных сооружений водоснабжения, 11 насосных станций водоснабжения, 33 насосные станции канализации, очистные сооружения канализации.



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