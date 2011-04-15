Дайджест газеты "Коммерсант" от 12 апреля 2018 года



ТРАДИЦИЯ, СКРЕПЛЕННАЯ ГОЛОСАМИ

ДЕПУТАТЫ НАЧАЛИ ГОТОВИТЬСЯ К БЫСТРОМУ УТВЕРЖДЕНИЮ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА



По словам источников "Ъ", Государственная дума предварительно планирует утвердить кандидатуру нового премьер-министра 8 мая - на следующий день после инаугурации президента. Так уже было и в 2008 году, когда премьером был утвержден Владимир Путин, и в 2012-м - когда Дмитрий Медведев переходил из Кремля в Белый дом. Судя по комфортной обстановке, в которой прошел вчера отчет господина Медведева перед Думой о проделанной правительством работе, шансы на внесение его кандидатуры довольно высоки.





СРЕДНЕЕ ГАЗОМЕТРИЧЕСКОЕ

"Ъ" ПОДСЧИТАЛ, СКОЛЬКО ТРАНЗИТНОГО ГАЗА ОТ "ГАЗПРОМА" НУЖНО УКРАИНЕ





Россия все же начнет переговоры о продлении контракта на транзит газа с Украиной: по данным "Ъ", "Газпром" и "Нафтогаз Украины" формально затронут вопрос уже на этой неделе, а содержательные консультации Москвы и Брюсселя могут начаться ближе к концу мая. Впрочем, по мнению источников "Ъ", переговоры, видимо, продлятся многие месяцы. Пока стороны лишь обозначили позиции: Киев хочет транзит не менее 40 млрд кубометров газа в год, тогда как "Газпром" готов на 15 млрд кубометров. По оценке "Ъ", безубыточности украинского маршрута можно достичь при прокачке не менее 25 млрд кубометров в год.





ПАРАШЮТЫ УЛОЖИЛИ В СХЕМУ

КОМПАНИИ ИСПОЛЬЗУЮТ ВЫПЛАТЫ УВОЛЬНЯЕМЫМ СОТРУДНИКАМ ДЛЯ ВЫВОДА СРЕДСТВ





В последнее время участились случаи вывода средств со счетов компаний под видом "золотых парашютов" увольняющихся сотрудников. При этом уличить компанию сложно: выплата компенсации при увольнении - договоренность сторон, которая практически ничем не ограничена. На подобные крупные выплаты банки обращают внимание и принимают решение о блокировке таких операций на свой страх и риск, поскольку судебная практика по данному вопросу пока крайне противоречива.





ОСТРОВА ЗАМЕЩЕНИЯ

ОФШОРЫ В КАЛИНИНГРАДЕ И ВЛАДИВОСТОКЕ ПРИДУМАНЫ ВЗАМЕН КАРИБСКИМ



Обсуждаемый в правительстве законопроект о создании специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в центре Калининграда есть в распоряжении "Ъ". По данным "Ъ", он разработан юристами Сколково, ВШЭ, двух российских юркомпаний и АНО "Центр международных и сравнительно-правовых исследований" (ЦМСПИ) - и предназначен не для репатриации капиталов компаний, попавших под санкции, а для замещения стандартных офшоров, используемых российским и международным бизнесом, в том числе для регистрации судов и самолетов. Вероятность принятия этой схемы правительством невелика - так как высока вероятность внесения САР в список "несотрудничающих" офшоров, что почти лишит проект смысла.





КЛИНИКИ НЕ ВЫХОДЯТ НА СВЯЗЬ

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОБНАРУЖИЛА ПРОБЛЕМЫ С ИХ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ИНТЕРНЕТУ



Счетная палата доложила правительству о сложностях с цифровизацией российского здравоохранения. По данным госаудиторов, Минкомсвязь задерживает процесс подключения государственных медучреждений к интернету, а Минздрав опаздывает с формированием нормативной базы для работы Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), что повлечет в будущем дополнительные расходы бюджета.





РИСКИ ВЫШЛИ РОСТОМ

ЦБ ИЗУЧАЕТ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОСЛЕДНЕЙ ВОЛНЫ САНКЦИЙ ДЛЯ СВОЕГО ПЕРЕСТРАХОВЩИКА





Банк России изучает объем рисков, которые придется принять его перестраховочной "дочке" из-за новых санкций. В самой Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) считают, что неправильно будет брать на себя все риски, и предлагают разделить эту нагрузку с остальными участниками рынка. Компании же пока изучают возможные последствия такого участия. По оценке экспертов, в действующей страховой защите только "Русала" и En+ лимит ответственности страховщиков превышает 60 млрд руб. по одному страховому случаю.





УЩЕРБА МЕНЬШЕ - ОБВИНЯЕМЫХ БОЛЬШЕ

ВЛАДЕЛЕЦ ПЕРВОГО ЧЕШСКО-РОССИЙСКОГО БАНКА ОБЪЯВЛЕН В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК





Как стало известно "Ъ", СКР инициировал международный розыск владельца и председателя правления обанкротившегося Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Романа Попова и его заместителя Ольги Арсентьевой. Банкирам, в свое время кредитовавшим "Национальный фронт" Марин Ле Пен и размещавшим активы ЦБ Ирана, заочно инкриминируется особо крупная растрата. Причем ее сумма сократилась по ходу следствия с 2 млрд до 410 млн руб.





ОДИН ТЕНЕВИК НА ДЕВЯТЬ БАНКОВ

СУДЯТ РАСХИТИТЕЛЕЙ 37 МЛРД РУБЛЕЙ



Как стало известно "Ъ", в Замоскворецком райсуде Москвы начался процесс над организованным преступным сообществом во главе с бывшим теневым владельцем Анталбанка Магомедом Мухиевым. По версии следствия, у граждан, вложивших свои средства в девять подконтрольных ему кредитных учреждений, было похищено более 37 млрд руб. На скамье подсудимых восемь человек, шестеро из них - коммерсанты, на счета фирм которых выводились деньги из банков.





ТАБЛЕТКИ ЛОЖАТСЯ НА ПОЛКИ

РИТЕЙЛЕРЫ СМОГУТ ПРОДАВАТЬ ЛЕКАРСТВА БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ



Минпромторг доработал законопроект, разрешающий продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах. Обновленный документ, первоначальная версия которого вызвала недовольство в фармацевтической отрасли из-за возможности предоставлять ритейлерам упрощенную лицензию, предлагает разрешить продуктовым сетям торговать лекарствами вообще без этого документа. Для фармрынка, как утверждают его участники, это стало новым ударом.





ИМПОРТОЗАМЕДЛЕНИЕ

ИЗ-ЗА ЗАМЕНЫ ПОСТАВЩИКА СДАЧУ КРУИЗНОГО ЛАЙНЕРА МОГУТ ОТЛОЖИТЬ



По данным "Ъ", сдача первого круизного лайнера на входящей в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) верфи "Лотос" может задержаться минимум на девять месяцев. Причиной источники "Ъ" назвали импортозамещение: вместо предполагавшейся по проекту финской Wartsila поставщиком силовой установки стал "Русэлпром". Но и ему потребовался импортный двигатель, и вместо Wartsila его поставщиком стала японская Yanmar, из-за чего пришлось менять проект лайнера. В ОСК пока подтверждают текущее отставание на три месяца, но говорят, что стараются сократить этот срок.





ДЕНЬГИ УШЛИ МОШЕННИКАМ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

КРЕДИТОРЫ НЕ ЗАМЕТИЛИ ПОДМЕНЫ ЗАЕМЩИКА



68 кредиторов пострадали от действий группы злоумышленников, получавших займы на третьих лиц в режиме онлайн. Упрощенная идентификация при выдаче таких ссуд позволила мошенникам многократно получать небольшие займы, которые они не собирались отдавать. Снизить риски могли бы данные бюро кредитных историй (БКИ), но микрокредиторы довольно часто пренебрегают сотрудничеством с ними.





"РУСЛАЙН" ВЛЕТЕЛ НА ТАМОЖНЮ

С КОМПАНИИ СПИСЫВАЮТ 85 МЛН РУБ.



Как стало известно "Ъ", Домодедовская таможня требует с авиакомпании "Руслайн" 85 млн руб. дополнительных платежей. Таможенники сочли, что при покупке самолета в 2012 году "Руслайн" занизил его стоимость. Перевозчик попытался оспорить претензии в суде, но проиграл и теперь опасается, что списание суммы резко ухудшит его финансовое положение. Эксперты отмечают, что опасения обоснованны.





ПИВОВАРОВ ЗАНЕСУТ В РЕЕСТР

МИНФИН ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА ОТРАСЛЬЮ



Минфин не поддержал идею маркировать пиво федеральными специальными марками и лицензировать предприятия отрасли. Вместо этого министерство выступает за создание реестра производителей, критерии для которого предложено разработать Росалкогольрегулированию (РАР) и участникам рынка. Те, однако, опасаются, что реестр в конечном счете создаст им не меньше трудностей, чем лицензирование.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 12.04.2018