Дайджест газеты "Ведомости" от 12 апреля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 12 апреля 2018 года.





ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ



Эксперты: российская экономика выстоит под санкциями. Если не начнется прямая военная конфронтация России и США.



Возникшая на рынке паника не первая за 15 лет, вспоминает заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир Бессонов. События, по его словам, развиваются всегда одинаково: падение рубля, затем отскок - не до прежнего уровня, но и не до столь низкого, чтобы он оправдал изначальные панические настроения. Исключений два: 2014 г., когда обвалились цены на нефть и резко ухудшились условия внешней торговли, и 1998 г., когда рухнул рынок государственных краткосрочных облигаций, уточняет Бессонов.



Если же не учитывать геополитику, у рубля есть долгосрочная поддержка - высокая цена на нефть.





РУБЛЬ УВЕРНУЛСЯ ОТ УМНЫХ РАКЕТ



Рубль закончил день ростом после падения ниже 80 рублей за евро. Дорогая нефть оказалась сильнее всего остального.



С открытием торгов на Московской бирже в среду курс рубля продолжил снижаться. Но рубль стал отыгрывать потери, а к концу дня даже вырос. К 20.52 мск евро стоил 77,22 руб. - на 63 коп. меньше, чем при закрытии торгов во вторник, доллар - 62,41 руб., минус 61 коп.



Рубль поддержали смягчившаяся риторика Трампа и дорожающая нефть - котировки Brent превысили $72,4/барр. На рынке нет больших продавцов валюты, любая сделка вызывает колебание котировок, поэтому торги особо волатильные и нервные.





СТАРАЯ ТРУБА НЕ РЖАВЕЕТ



И "Газпром", и "Нафтогаз" готовы продолжать прокачку нефти.

Вопрос об условиях транзита газа через территорию Украины в Европу после 2019 г. представители "Газпрома" и "Нафтогаза" обсуждали несколько недель назад, знает человек, близкий к "Нафтогазу". "Контакты по периоду после 2019 г. начали", - подтверждает собеседник "Ведомостей" с другой стороны переговоров.



На каких условиях возможно новое соглашение, ни тот ни другой не сказали. Ожидания топ-менеджеров "Газпрома" и "Нафтогаза", высказанные публично, расходятся более чем в 2 раза.



На поиск взаимоприемлемого решения есть чуть более полутора лет - транзитный контракт заканчивается в декабре 2019 г. Это небольшой срок.





UC RUSAL НУЖНА ПОМОЩЬ



Государство готово экстренно помочь попавшей под санкции UC Rusal. Кредиты на покрытие кассовых разрывов может предоставить Промсвязьбанк.



Проблема UC Rusal уже обсуждалась на правительственном уровне, сказал "Ведомостям" федеральный чиновник. Но результатов обсуждения он не знает.



Не исключено, что Промсвязьбанк заберет всю долговую нагрузку UC Rusal из российских банков, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Такая схема сейчас обсуждается по кредитам, которые банки выдали предприятиям ОПК, напоминает он.



Помогать с краткосрочной ликвидностью компании нужно, денег у UC Rusal в ближайшее время будет действительно мало.





С ЧЕМ МЫ ИДЕМ В ПОЛИЦИЮ



Полиция и общество не знают не только реальный уровень преступности, но и количество обращений в полицию из-за двойного учета.



Регистрируемая преступность в России ниже, чем в Германии, почти в 3 раза в абсолютном исчислении и в 5 раз - на душу населения. Это различие не объясняется разницей уголовных кодексов этих стран (например, вождение в нетрезвом виде в России - административное правонарушение, а в Германии - уголовное). Отчасти это издержки статистики: она искажена в любой стране мира, в том числе и в России - эксперты хорошо знают репертуар таких манипуляций.



Самая известная из них - занижение уровня убийств в стране почти в 1,5 раза ("Подсчет убийств", "Ведомости", 2.11.2016). По мнению экспертов НИИ Академии Генеральной прокуратуры, уровень фактической преступности более чем в 8 раз превышает уровень зарегистрированной.Часто люди не сообщают о преступлениях или полиция не регистрирует их из-за ведомственных интересов.





"КИТАЙ НЕ МОЖЕТ ИДТИ ПО ПУТИ ЗАПАДНОЙ ДЕМОКРАТИИ"



Кто такой Лю Хэ, серый кардинал Китая.

Последние пять лет осведомленные китайские чиновники и высокопоставленные иностранные деятели не склонны задумываться, какая встреча важнее, если стоит выбор между премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и Лю Хэ, непубличным экономическим советником председателя КНР Си Цзиньпина. Больше того, выбор очевиден. Они проторили дорогу к офису Лю в "ведущей группе" китайской компартии, консультирующей главу государства по финансово-экономическим вопросам с 2012 г., когда Си занял пост генерального секретаря. Лучше встречи с Лю могут быть только переговоры с самим председателем Си.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 12.04.2018