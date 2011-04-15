Nord Stream 2 завершила процесс получения разрешений в Финляндии на строительство газопровода "Северный поток — 2"

Компания Nord Stream 2 AG получила второе разрешение, необходимое для строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток – 2" в финской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) и завершила процесс получения разрешений в Финляндии. Об этом говорится в сообщении Nord Stream 2.



Разрешение было выдано Региональным административным агентством Южной Финляндии в соответствии с законом "О воде". Первое разрешение правительства Финляндии на строительство газопровода в финской ИЭЗ было получено на прошлой неделе.



"Это важный день для нашего проекта: по результатам нашей всесторонней и кропотливой работы финские власти утвердили детальный план строительства и эксплуатации 374-километровой финской секции газопровода "Северный поток -2", общая протяженность которого составит около 1230 км", - говорит Торе Гранског, менеджер по получению разрешений в Финляндии Nord Stream 2 AG.



Процесс получения разрешений в Финляндии начался осенью 2017 года после проведения комплексной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), что является обязательным этапом процесса получения разрешений.



В Германии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода – России, Швеции и Дании, идут по графику.



"Северный поток – 2" – международный проект газопровода через Балтийское море, который позволит обеспечить надежные поставки российского природного газа европейским потребителям по самому оптимальному маршруту. Маршрут и техническая концепция "Северного потока – 2" будут в основном повторять успешно действующий трубопровод "Северный поток". Мощность нового газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Такого объема будет достаточно для обеспечения теплом и энергией 26 млн домохозяйств ежегодно.



"AK&M" от 12.04.2018