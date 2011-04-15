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12/04/2018
12:40

Новый терминал аэропорта "Симферополь" 16 апреля примет первых пассажиров

Аэропорт "Симферополь" с 16 апреля переводит приём и отправку всех выполняемых рейсов в новый аэровокзальный комплекс. Как сообщает пресс-служба аэропорта, первый рейс в новый терминал приземлится в Симферополе в 8:20 МСК.

В преддверии начала выполнения рейсов из нового аэровокзального комплекса терминал протестировали около 400 "пассажиров" - студентов крымских вузов, представителей СМИ и блогеров, а также волонтёров. Они проверили готовность нового аэропорта к приёму и отправке первых пассажиров.

После перевода операционной деятельности новый терминал аэропорта "Симферополь" сможет обслуживать 3.65 тыс. пассажиров в час и 6.5 млн пассажиров в год. В аэровокзальном комплексе оборудовано 55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам. Также в терминале предусмотрены 16 эскалаторов и 28 лифтов. В лифтах, а также в здании аэровокзала и на привокзальной площади применена концепция безбарьерной среды.

АО "Международный аэропорт "Симферополь" (Крым, ИНН 9102065317) расположено в 10 км от центра города. В этот аэропорт совершают как внутренние, так и международные рейсы 20 авиакомпаний. В перспективных планах по развитию симферопольского аэропорта - строительство нового аэровокзального комплекса с пропускной способностью до 7 млн пассажиров в год.

Пассажиропоток аэропорта "Симферополь" в I квартале 2018 года увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 603.378 тыс.





"AK&M" от 12.04.2018
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