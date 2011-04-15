О.Дерипаска отказался от номинации в совет директоров Норникеля

Владелец En+ и РУСАЛа Олег Дерипаска отказался от номинации в совет директоров ГМК "Норильский никель", сообщает "Коммерсант".



О том, что О.Дерипаска намерен войти в состав совета директоров сообщалось в начале апреля. Номинация прошла на фоне борьбы предпринимателя с Владимиром Потаниным за контроль над Норникелем. В прошлый раз О.Дерипаска пытался войти в совет в 2010 году — этот шаг также предшествовал обострению конфликта между акционерами.



Олег Дерипаска 6 апреля подпал под санкции США. Минфин ввёл ограничения на любые сделки с подконтрольными ему компаниями. После этого стоимость акций РУСАЛа упала на разных биржах наполовину, в Лондоне её участие в торгах заморозили. И РУСАЛ и En+ начали покидать иностранные члены советов директоров.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по МСФО за 2017 год упала на 16% до $2.123 млрд с $2.531 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 11% до $9.146 млрд с $8.259 млрд, валовая прибыль - на 10.4% до $4.546 млрд с $4.118 млрд. Прибыль до налогообложения составила $2.844 млрд против $3.276 млрд годом ранее. Консолидированный показатель EBITDA составил $3.995 млрд против $3.899 млрд годом ранее (+2.5%).



"AK&M" от 12.04.2018